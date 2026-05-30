सवाई माधोपुर में भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल से धक्का-मुक्की, विजय बैंसला बोले- समाज का इस्तेमाल बंद हो

सवाई माधोपुर। कुशालीदर्रा स्मारक पर शुक्रवार रात आयोजित गुर्जर महोत्सव के दौरान प्रतिमाओं की स्थापना और अनावरण को लेकर विवाद की स्थिति बन गई। शुक्रवार देर रात प्रतिमाओं को स्थल पर स्थापित किया गया था। इसी दौरान भाजपा विधायक जितेंद्र गोठवाल और भाजपा जिलाध्यक्ष मानसिंह गुर्जर कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां समाज के कुछ युवाओं ने उनका विरोध करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी। विरोध के दौरान धक्का-मुक्की की स्थिति बन गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। एक वीडियो में विधायक गोठवाल भीड़ के बीच घिरे नजर आए, जिन्हें उनके सुरक्षाकर्मी सुरक्षित बाहर लेकर गए।