Farm Pond Scheme : फार्म पॉण्ड योजना से राजस्थान के किसानों की बदल रही किस्मत, अनुदान संग मिला अतिरिक्त आय का अवसर

Farm Pond Scheme : सवाई माधोपुर के चौथकाबरवाड़ा क्षेत्र में जल संरक्षण को बढ़ावा देने और किसानों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से राज्य सरकार की खेत तलाई (फार्म पॉण्ड) योजना किसानों के लिए उपयोगी साबित हो रही है। कृषि विभाग की ओर से वर्षा जल संग्रहण के लिए खेत तलाई निर्माण पर अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे सिंचाई सुविधा मजबूत होने के साथ अतिरिक्त आय के अवसर भी मिल रहे है। कृषि विभाग के अनुसार योजना के तहत खेतों में वर्षा जल का संग्रहण कर किसान फसलों की सिंचाई के साथ-साथ मछली पालन और बत्तख पालन जैसे कार्य भी कर सकेंगे। इससे खेती पर निर्भर किसानों को आर्थिक संबल मिलेगा और सूखे के समय सिंचाई की समस्या से राहत मिलेगी।