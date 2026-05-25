Sawai Madhopur: रणथम्भौर में वनकर्मियों को मिलेंगी रबर गन, त्रिनेत्र गणेश मार्ग पर फिर दिखा रिद्धी का शावक

सवाईमाधोपुर। रणथम्भौर टाइगर रिजर्व में बाघ और अन्य वन्यजीवों के साथ मानव संघर्ष तथा आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए जल्द ही वनकर्मियों और होमगार्ड को रबर गन उपलब्ध कराने की कवायद की जा रही है। राज्य सरकार ने पूर्व में बजट में वनकर्मियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जंगल में ट्रेकिंग, गश्त और पेट्रोलिंग करने वाले कर्मचारियों को बंदूकें उपलब्ध कराने की घोषणा की थी। इसी क्रम में करीब सवा साल पहले रणथम्भौर के तत्कालीन सीसीएफ की ओर से उच्चाधिकारियों को रबर गन उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भेजा गया था।