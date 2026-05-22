Rajasthan: जिस मैदान पर खेले थे मेजर ध्यानचंद, वहां खिलाड़ी परेशान; 87 लाख का बजट अटका

किसी समय शहर में स्टेशन रोड स्थित बड़ी फील्ड (इन्दिरा गांधी स्टेडियम) में हॉकी का जलवा हुआ करता था। कई नामी प्लेयर यहां शाम के समय खेलने और प्रशिक्षण देने के लिए आते थे। लेकिन वक्त के साथ हॉकी की गूंज मध्यम पड़ गई और भारी भरकम बजट वाले खेल आगे बढ़ गए। आज एक तरफ मैदान पर हॉकी के खिलाड़ी प्रशिक्षण लेने पहुंचते हैं लेकिन यहां समतल जगह नहीं होने से खासी दिक्कतें है। रही सही कसर ओपन जिम ने कर दी। प्रशासन के साथ पहले मैदान को ऊंचा उठाने के लिए नगर परिषद के साथ वार्ता भी हुई लेकिन कुछ नहीं हुआ। संघ के सचिव रनवीर सिंह बताते हैं कि इंजीनियर आए थे और मैदान की स्थिति बताई थी। सबकुछ ठीक चल रहा था लेकिन बाद में अचानक से मामला खटाई में पड़ गया।