राजस्थान के इस जिले में पंप पर 110 रुपए और दुकानों में 100 रुपए लीटर पेट्रोल, सस्ते पेट्रोल का खतरनाक सच!

श्रीगंगानगर. शहर के कई पेट्रोल पंप ड्राई होने के बाद गली-मोहल्लों में अवैध रूप से सस्ता पेट्रोल बेचने वालों की पौबारह हो गई। पेट्रोल नहीं मिलने की अफवाह फैलते ही बाइक और कार चालक दुकानों की ओर दौड़ पड़े। पेट्रोल पंपों की तुलना में कम कीमत पर मिलने वाले पेट्रोल के कारण यह अवैध कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। बुधवार शाम कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल-डीजल खत्म होने से अफरा-तफरी मच गई। जहां ईंधन उपलब्ध था, वहां वाहनों की लंबी कतारें लग गईं। इस स्थिति के बीच कई लोग लाइन में लगने की बजाय दुकानों से पेट्रोल खरीदते नजर आए। रात 11 बजे तक कई स्थानों पर वाहनों में बोतलों और जरीकेन से पेट्रोल डाला जाता रहा।