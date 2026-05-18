सूरतगढ़ के युवाओं का सपना होगा साकार, जल्द शुरू होगा आधुनिक ट्रेक का निर्माण, स्टेडियम की बदलेगी तस्वीर

ग्रामीण क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। यहां के खिलाड़ी राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर कई बार अपनी प्रतिभा साबित कर चुके हैं। कई एथलीट राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीत चुके हैं लेकिन आधुनिक सुविधाओं के अभाव में खिलाड़ियों को तैयारी के लिए बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है। स्टेडियम में बड़ी संख्या में युवा सेना व अन्य सुरक्षा बलों की भर्ती की तैयारी करते हैं। कोच सलीम अली ने बताया कि वर्तमान में युवाओं को अभ्यास के लिए खुद ही ट्रेक तैयार करना पड़ता है। ऐसे में आधुनिक ट्रेक बनने से खिलाड़ियों और युवाओं को लाभ मिलेगा।