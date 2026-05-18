18 मई 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

राजस्थान के इस जिले में चल रही थी कबूतरों से सट्टेबाजी, पंजाब-हरियाणा से भी आए सट्टेबाज, पुलिस आते ही मचा हड़कंप

Sri Ganganagar News: श्रीगंगानगर जिले के नूरपुरा गांव में कबूतरों की ऊंची उड़ान पर खुलेआम सट्टेबाजी का मामला सामने आया है। पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कई लोग मौके से फरार हो गए।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Rakesh Mishra

May 18, 2026

pigeon betting Rajasthan

फाइल फोटो- पत्रिका

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कबूतरों की उड़ान पर खुलेआम सट्टेबाजी का मामला सामने आया है। सादुलशहर थाना क्षेत्र के नूरपुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से तीन खाली पिंजरे और 2050 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। हालांकि पालतू कबूतर पुलिस पहुंचने से पहले ही उड़ चुके थे। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सूचना मिली थी कि नूरपुरा गांव के तालाब के पास बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर कबूतरों की ऊंची उड़ान पर सट्टा लगा रहे हैं।

कई लोग मौके से फरार

सूचना मिलते ही पुलिस दल मौके पर पहुंचा और छापेमारी की। पुलिस को देखते ही वहां अफरा-तफरी मच गई। सट्टेबाजी में शामिल कई लोग मौके से फरार हो गए, जबकि तमाशा देखने आए ग्रामीण भी इधर-उधर चले गए। पुलिस ने मौके से 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 2050 रुपए नगद और तीन खाली पिंजरे बरामद किए गए। पूछताछ के बाद सभी आरोपियों को जमानत पर छोड़ दिया गया।

कबूतरों की ऊंची उड़ान पर दांव

पुलिस अधिकारियों के अनुसार मौके पर लोगों की संख्या काफी अधिक थी, लेकिन पुलिस बल कम होने के कारण सभी लोगों को पकड़ना संभव नहीं हो सका। जानकारी के अनुसार इस तरह की सट्टेबाजी में आसपास के गांवों के अलावा पंजाब और हरियाणा से भी लोग शामिल होने आते हैं। खासतौर पर पंजाब के फाजिल्का, मुक्तसर और बठिंडा तथा हरियाणा के सिरसा और फतेहाबाद क्षेत्र से लोग इन आयोजनों में पहुंचते हैं।

ग्रामीण इलाकों में लंबे समय से कबूतरों की ऊंची उड़ान पर दांव लगाने की परंपरा चली आ रही है। इसके लिए पालतू कबूतरों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे लंबे समय तक ऊंची उड़ान भर सकें। बाद में इन कबूतरों के मुकाबले करवाए जाते हैं। जिस कबूतर की उड़ान सबसे लंबी और ऊंची होती है, उसे विजेता घोषित किया जाता है।

विजेता मालिक को बड़ी राशि दी जाती है। आयोजक इसमें से अपना कमीशन भी काटते हैं। ऐसे मुकाबले ज्यादातर ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित किए जाते हैं और पुलिस को इनकी जानकारी कम ही मिल पाती है। नूरपुरा गांव में हुई कार्रवाई को भी इसी तरह की सट्टेबाजी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई माना जा रहा है।

ये भी पढ़ें

Jodhpur Gang Rape: दो बहनों की आत्महत्या के बाद उड़ी पुलिस की नींद, जोधपुर गैंगरेप केस में 2 आरोपी गिरफ्तार
जोधपुर
Jodhpur gang rape case

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

18 May 2026 05:04 pm

Published on:

18 May 2026 05:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / राजस्थान के इस जिले में चल रही थी कबूतरों से सट्टेबाजी, पंजाब-हरियाणा से भी आए सट्टेबाज, पुलिस आते ही मचा हड़कंप

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Census 2026: राजस्थान में शुरू हुई जनगणना, लेकिन लोगों को सता रहा ये डर, ग्रामीण दे रहे आधी-अधूरी जानकारी

Census 2026 In Rajasthan
श्री गंगानगर

Sri Ganganagar News : डेढ़ माह बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी 236 आरडी पहुंचा, किसानों में खुशी

Suratgarh canal water
श्री गंगानगर

राजस्थान हाईकोर्ट हुआ सख्त, श्रीगंगानगर कलक्टर, यूआईटी सचिव और तहसीलदार के खिलाफ जमानती वारंट जारी

Sri Ganganagar News
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर : नहर में मिली 10वीं की छात्रा की लाश, इलाके में मचा हड़कंप, दुपट्टे से बंधे थे दोनों हाथ

Sriganganagar Crime News
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एनडीपीएस एक्ट में जब्त 5.11 करोड़ के मादक पदार्थ जलाए

Drugs destroyed in Rajasthan
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.