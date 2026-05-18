राजस्थान के इस जिले में चल रही थी कबूतरों से सट्टेबाजी, पंजाब-हरियाणा से भी आए सट्टेबाज, पुलिस आते ही मचा हड़कंप

श्रीगंगानगर। राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में कबूतरों की उड़ान पर खुलेआम सट्टेबाजी का मामला सामने आया है। सादुलशहर थाना क्षेत्र के नूरपुरा गांव में पुलिस ने छापेमारी कर 11 लोगों को गिरफ्तार किया है। मौके से तीन खाली पिंजरे और 2050 रुपए नगद बरामद किए गए हैं। हालांकि पालतू कबूतर पुलिस पहुंचने से पहले ही उड़ चुके थे। पुलिस सूत्रों ने सोमवार को बताया कि सूचना मिली थी कि नूरपुरा गांव के तालाब के पास बड़ी संख्या में लोग एकत्र होकर कबूतरों की ऊंची उड़ान पर सट्टा लगा रहे हैं।