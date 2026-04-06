अलवर में IPL सट्टेबाजी के बड़े नेटवर्क का पर्दाफाश, पुलिस ने दो सगे भाइयों को रंगे हाथों दबोचा

जांच में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि सट्टेबाजी का यह खेल केवल मैच की जीत-हार तक सीमित नहीं था। आरोपी बेहद सुनियोजित तरीके से सट्टा खिला रहे थे, जिसमें खेल के हर चरण पर दांव लगाया जा रहा था। पुलिस के अनुसार आरोपी पावर प्ले यानी शुरुआती 6 ओवर, फिर 10 ओवर, 15 ओवर और पूरे 20 ओवर के खेल पर अलग-अलग दर से ऑनलाइन सट्टा लगवा रहे थे। 4 अप्रैल को खेले गए दिल्ली और मुंबई के मैच के दौरान ही आरोपियों ने करीब 69 हजार 40 रुपये का सट्टा लगवाया था। तलाशी के दौरान पुलिस को आरोपियों के पास से कुल 2 लाख 63 हजार 360 रुपये तक के सट्टे के लेन-देन का कच्चा चिट्ठा और रिकॉर्ड मिला है।