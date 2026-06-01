बारिश ने फिर किया गर्मी का घमंड चूर, मौसम हुआ सुहाना

नौतपा में इस बाद तेज गर्मी नहीं पड़ सकी। मौसम बिगड़ने की वजह से लगातार बारिश का दौर जारी है। सोमवार को भी जिले के राजगढ़ और पिनान क्षेत्र में झमाझम बारिश हुई। इससे गर्मी का असर कम हो गया और मौसम सुहाना हो गया। मौसम विभाग ने अभी बारिश जारी रहने की संभावना जताई है। हालांकि नौतपा के बाद एक बार फिर जिले में गर्मी का असर तेज हो सकता है।

अलवर शहर में सुबह से ही बादलवाही का जोर रहा, लेकिन इसस उमसभरी गर्मी का असर तेज हो गया। दोपहर तक तेज गर्मी ने लोगों के पसीन छ़ुड़ाए। इस दौरान बादलों की आवाजाही बनी रही। हालांकि राजगढ़ और पिनान में हुई बारिश के बाद हवा की गर्माहट खत्म हो गई। गौरतलब है कि पिछले चार दिनों से जिले में लगातार मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। शाम के समय तेज हवा चल रही हैं, कई क्षेत्रों में हल्की बारिश हो रही है और आसमान में आंशिक बादल छा रहे हैं। मौसम के इस बदलाव से भीषण गर्मी का असर काफी कम हुआ है। तापमान से अंदाजा लगाया जा सकता है कि गर्मी कितनी कम हुई है। चार दिन पहले दिन का पारा 46 डिग्री से. था जो घटकर 37 के आसपास आ गया है। रात का पारा भी 33 डिग्री से घटकर 21.6 डिग्री से. पर पहुंच गया है।