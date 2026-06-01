Money Restoration Portal: फ्रीज खातों में फंसा पैसा अब बिना कोर्ट चक्कर के मिलेगा वापस, शुरू हुआ नया पोर्टल

बताया जा रहा है कि वर्ष 1930 पर विकसित एवं संचालित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र की प्रणाली के अंतर्गत यह पोर्टल काम करेगा। इसके जरिए पात्र आवेदकों की ओर से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे और निर्धारित प्रक्रिया के बाद राशि लौटाने की कार्रवाई की जाएगी। इससे साइबर अपराध के पीड़ितों को त्वरित राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। आवेदन करने की प्रक्रिया भी अपेक्षाकृत आसान रखी गई है।



जिस व्यक्ति की राशि फ्रीज खाते में फंसी हुई है, वह मनी रिस्टोरेशन पोर्टल पर जाकर अपना आवेदन दर्ज कर सकता है। आवेदन के साथ संबंधित दस्तावेज और आवश्यक जानकारी अपलोड करनी होगी। इसके बाद संबंधित एजेंसियां और अधिकारी उपलब्ध तथ्यों की जांच करेंगे। जांच पूरी होने और दावे के सही पाए जाने पर राशि वापस करने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी।