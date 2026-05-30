Alwar News: पति-पत्नी की 3 बच्चों के सामने मौत, मोटर बंद करते समय महिला को लगा करंट, बचाने पहुंचे पति की भी गई जान

रामगढ़ (अलवर)। बगड़ तिराहा थाना क्षेत्र के बेरेबास गांव में करंट लगने से पति-पत्नी की मौत हो गई। घटना के बाद परिवार में कोहराम मच गया। जानकारी के अनुसार महेंद्र जाटव (42) की पत्नी रामेश्वरी (38) खेत पर बोरवेल की मोटर बंद करने गई थी। बारिश के कारण खेत में नमी बनी हुई थी, इसी दौरान स्टार्टर को छूते ही उसे करंट लग गया। पत्नी को करंट लगते देख महेंद्र उसे बचाने के लिए दौड़ा, लेकिन वह भी करंट की चपेट में आ गया।