Rajasthan Weather: नौतपा की गर्मी के बीच अलवर में बारिश संग गिरे ओले, राजस्थान में 3 दिन बदलेगा मौसम

मौसम विभाग का कहना है कि 29 से 31 मई के बीच जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, उदयपुर, जोधपुर और बीकानेर संभाग के कुछ हिस्सों में तेज अंधड़ चल सकता है। इस दौरान 60 से 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने और कहीं-कहीं बारिश होने की संभावना है। विभाग ने बताया कि अगले दो दिन तक प्रदेश के कई हिस्सों में हीटवेव का असर जारी रह सकता है। बीकानेर, कोटा संभाग और शेखावाटी क्षेत्र में तापमान 46 से 47 डिग्री तक पहुंच सकता है। हालांकि आंधी और बारिश की गतिविधियां बढ़ने के बाद 29 मई से तापमान में 2 से 3 डिग्री तक गिरावट आने की संभावना है।