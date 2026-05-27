अलवर स्टेशन पर देवदूत बना RPF जवान, चलती ट्रेन से नीचे गिर रही महिला को यूं बचाया मौत के मुंह से

इस खौफनाक मंजर को देखकर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई, उसे केवल हल्की खरोंचें आईं। अपनी आंखों के सामने मौत को छूकर लौटी महिला और उसके परिजनों के आंसू थम नहीं रहे थे। पूरे परिवार ने रोते हुए आरपीएफ जवान सीताराम का हाथ जोड़कर आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। रेलवे प्रशासन ने भी इस घटना के बाद यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती हुई ट्रेन में चढ़ने या उतरने की गलती न करें, क्योंकि एक छोटी सी जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है।