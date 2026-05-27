अलवर स्टेशन पर देवदूत बना RPF जवान, चलती ट्रेन से नीचे गिर रही महिला को यूं बचाया मौत के मुंह से

अलवर जंक्शन
रेलवे स्टेशनों पर लापरवाही के कारण होने वाले हादसों की खबरें अक्सर सामने आती रहती हैं, लेकिन कई बार वहां मौजूद सुरक्षाकर्मियों की मुस्तैदी किसी के लिए जिंदगी का वरदान बन जाती है। ऐसा ही एक रोंगटे खड़े कर देने वाला वाकया राजस्थान के अलवर रेलवे जंक्शन पर देखने को मिला। यहां एक महिला यात्री चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश में अपनी जान जोखिम में डाल बैठी। महिला ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच के खतरनाक गैप में समाने ही वाली थी कि वहां तैनात आरपीएफ (RPF) के एक जवान ने फरिश्ता बनकर उसे मौत के मुंह से बाहर खींच लिया।
रेलवे कर्मचारियों से मिली जानकारी के मुताबिक सुबह भुज-दिल्ली एक्सप्रेस अलवर जंक्शन के प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी थी। स्टेशन पर ट्रेन का ठहराव समय पूरा होने के बाद जैसे ही गाड़ी ने आगे बढ़ना शुरू किया, तभी एक परिवार ने जल्दबाजी में उतरने की कोशिश की। आरपीएफ जवान ने बताया कि महिला से पहले उसके दो परिजन सुरक्षित उतर चुके थे, लेकिन तीसरे नंबर पर जैसे ही महिला का पैर पायदान पर आया, ट्रेन गति पकड़ चुकी थी। चलती ट्रेन की रफ्तार बढ़ने के कारण महिला का अचानक संतुलन बिगड़ गया और उसका पैर फिसल गया।
महिला को प्लेटफॉर्म और बोगी के बीच बने खाली स्पेस में गिरता देख वहां ड्यूटी पर तैनात आरपीएफ जवान सीताराम बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़े। जब तक प्लेटफॉर्म पर मौजूद अन्य लोग कुछ समझ पाते, सीताराम ने अपनी जान की परवाह न करते हुए फुर्ती से महिला का हाथ कसकर पकड़ लिया। उन्होंने पूरी ताकत से महिला को अपनी ओर खींच लिया और सुरक्षित प्लेटफॉर्म पर गिरा दिया। यह पूरी घटना इतनी तेजी से हुई कि वहां मौजूद हर कोई हैरान रह गया। जवान की इस सूझबूझ और बहादुरी के कारण महिला ट्रेन के पहियों के नीचे आने से बाल-बाल बच गई।
इस खौफनाक मंजर को देखकर जंक्शन पर यात्रियों की भीड़ जमा हो गई। राहत की बात यह रही कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद महिला को कोई गंभीर चोट नहीं आई, उसे केवल हल्की खरोंचें आईं। अपनी आंखों के सामने मौत को छूकर लौटी महिला और उसके परिजनों के आंसू थम नहीं रहे थे। पूरे परिवार ने रोते हुए आरपीएफ जवान सीताराम का हाथ जोड़कर आभार जताया और उन्हें धन्यवाद दिया। रेलवे प्रशासन ने भी इस घटना के बाद यात्रियों से अपील की है कि वे कभी भी चलती हुई ट्रेन में चढ़ने या उतरने की गलती न करें, क्योंकि एक छोटी सी जल्दबाजी जानलेवा साबित हो सकती है।
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