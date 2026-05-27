अलवर: गिरवी जेवर वापस मांगे तो जीजा ने साली से मांगी ‘अस्मत’, मामला दर्ज

पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया कि यह पूरा मामला पिछले साल शुरू हुआ था। 8 मई 2025 को किसी पारिवारिक अनबन के चलते उसके पति ने जहरीला पदार्थ खा लिया था। हालत बिगड़ने पर उन्हें तुरंत अलवर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने इलाज का खर्च ज्यादा बताया। आर्थिक तंगी से जूझ रही महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए अपने जीजा से संपर्क किया और 20 हजार रुपये उधार मांगे।



जीजा पैसे देने के लिए तैयार तो हुआ, लेकिन उसने बदले में महिला के सोने-चांदी के गहने अपने पास गिरवी रखवा लिए। महिला ने भी पति की जान बचाने की खातिर सोने की बाली, मगहर, नोज पिन, चांदी की चुटकी और सोने का ओम जीजा के पास रख दिया।