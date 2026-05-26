Alwar : सरकारी शिक्षक के घर से 30 तोला सोने के जेवर चोरी, गोवर्धन की परिक्रमा लगाने गया था परिवार

अलवर। जिले के खेरली कस्बे के वार्ड नंबर 7 स्थित कजोड़ी मोहल्ला में चोरों ने सरकारी स्कूल के अध्यापक रवि टांक के सूने मकान को निशाना बनाते हुए बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया। चोर घर से करीब 30 तोला सोने के जेवर चोरी कर ले गए, जिनकी बाजार कीमत लगभग 47 लाख रुपए आंकी गई है। घटना की सूचना मिलने पर खेरली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। अज्ञात बदमाशों की तलाश भी की जा रही है। पुलिस के अनुसार चोरों ने मकान के तीन ताले तोड़कर अंदर प्रवेश किया और घटना को अंजाम दिया।