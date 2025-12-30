बाड़मेर के माजीसा मंदिर में बड़ी चोरी, 23 तोला सोने-चांदी के आभूषण ले उड़े चोर, लोगों का भड़का गुस्सा

सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, तीन नकाबपोश चोर सरियों के साथ मंदिर परिसर में दाखिल हुए। पहले मैन गेट और साइड गेट के ताले तोड़े गए। इसके बाद चोरों ने मंदिर के भीतर करीब डेढ़ घंटे तक पूरी तरह रेकी की और करीब रात तीन बजे सेंटर लॉक तोड़कर माताजी की सोने की आड़ चुरा ली। चोर चांदी के बर्तन और अन्य कीमती सामान मौके पर छोड़ गए, जिससे यह आशंका जताई जा रही है कि वारदात में किसी जानकार का हाथ हो सकता है।