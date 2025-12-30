MP में मर्डर का आरोपी साधु बनकर राजस्थान में काट रहा था फरारी, 30 साल बाद हुआ गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने बारां सदर थाना पर सूचना दी थी की उच्च न्यायालय ग्वालियर बैंच ने 2 जनवरी 2018 को पारित निर्णय की पालना में 1993 में थाना साडोरा जिला अशोक नगर मप्र में दर्ज प्रकरण में अभियुक्त माधोसिंह शिकारी, निहालसिंह शिकारी, मोहन सिंह शिकारी, जुगराज सिंह शिकारी व रामभरोस सिंह शिकारी को सजा भुगतनेे के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।