30 दिसंबर 2025,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बारां

MP में मर्डर का आरोपी साधु बनकर राजस्थान में काट रहा था फरारी, 30 साल बाद हुआ गिरफ्तार

Rajasthan Crime: मध्यप्रदेश में 1993 के हत्या मामले में आजीवन कारावास की सजा पा चुका आरोपी साधु के वेश में राजस्थान में फरारी काट रहा था।

2 min read
Google source verification

बारां

image

Akshita Deora

Dec 30, 2025

Murder-Accused-Arrested

फोटो: पत्रिका

MP Murder Accused Arrested: बारां की सदर थाना पुलिस ने मप्र के अशोक नगर जिले के साडोरा थाना पर 1993 में दर्ज हत्या के मामले में वांछित एक आरोपी को हीकड़ गांव से गिरफ्तार कर मप्र पुलिस को सौंपा। आरोपी हीकड़ गांव में नदी किनारे स्थित आश्रम में साधु के वेष में सेवा पूजा करते हुए फरारी काट रहा था। न्यायालय से उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाई हुई है।

पुलिस अधीक्षक अभिषेक अंदासु ने बताया कि इस मामले में मध्यप्रदेश पुलिस ने बारां सदर थाना पर सूचना दी थी की उच्च न्यायालय ग्वालियर बैंच ने 2 जनवरी 2018 को पारित निर्णय की पालना में 1993 में थाना साडोरा जिला अशोक नगर मप्र में दर्ज प्रकरण में अभियुक्त माधोसिंह शिकारी, निहालसिंह शिकारी, मोहन सिंह शिकारी, जुगराज सिंह शिकारी व रामभरोस सिंह शिकारी को सजा भुगतनेे के लिए जेल भेजने का आदेश दिया है।

इस पर टीम गठित की गई। टीम ने हीकड़ गांव से एक अभियुक्त रामभरोस सिंह शिकारी निवासी देरशी थाना साडोरा जिला अशोक नगर मप्र को गिरफ्तार कर मप्र पुलिस के साथ रवाना किया।

सूत्रों ने बताया कि प्रकरण में एक ही परिवार के पांच लोग आरोपी हैं। इनमें से एक पूर्व में गिरफ्तार किया जा चु़का है। एक आरोपी बारां जिले में रह रहा था। इसे सोमवार को गिरफ्तार कर मप्र पुलिस को सौंपा गया।

नरेगा मजदूर की मृत्यु

वहीं बारां के नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के नेहरूपुरा निवासी एक विवाहिता मनरेगा मजदूर की की जिला अस्पताल में में मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि विवाहिता गीता राय बंगाली (50) गांव में मनरेगा मजदूर है तथा कार्यस्थल पर उसकी तबीयत बिगड़ गई थी। बाद में उसे नाहरगढ़ से रेफर करने पर यहां जिला अस्पताल के मेडिकल वार्ड में भर्ती कराया गया था।

जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया।बाइक सवार घायलबारां. शहर के खजूरपुरा तिराहा के समीप बाइक की टक्कर से एक बाइक सवार युवक शोभित नागर निवासी कवाई घायल हो गया। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि युवक बाइक से गांव लौट रहा था।

ये भी पढ़ें

उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई, IT कंपनी के CEO समेत तीन आरोपियों को भेजा जेल
उदयपुर
Udaipur gang rape case

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

30 Dec 2025 11:30 am

Published on:

30 Dec 2025 11:29 am

Hindi News / Rajasthan / Baran / MP में मर्डर का आरोपी साधु बनकर राजस्थान में काट रहा था फरारी, 30 साल बाद हुआ गिरफ्तार

बड़ी खबरें

View All

बारां

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Baran: कारीगर से बना स्मैकची, फिर नशे का शौक पूरा करने के लिए साथी के साथ मिलकर करता था ये गलत काम

Baran-Crime
बारां

Baran: PM आवास की किस्त दिलाने के नाम पर वार्ड पंच के पति ने ली रिश्वत, ऐसे हुआ पूरे मामले का खुलासा

pm awas installment
बारां

अब तक करीब 600 पुलिसकर्मी व अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। प्रशिक्षण में जिले के समस्त पुलिस थानों के पुलिसकर्मियों व अधिकारियों के साथ ही सीओ कार्यालय, एसपी आफिस, कन्ट्रोल रुम समेत समस्त जवानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

पुलिसकर्मियों व अधिकारियों को अत्याधुनिक हथियार चलाने का वार्षिक प्रशिक्षण किशनगंज के पास रामगढ़ क्षेत्र में दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण से जहां पुलिस की वेपन संचालन की निरन्तरता बनाए रखने के साथ ही दक्षता को बढ़ाने के लिए दिया जा रहा है। जिले के रामगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र में अत्याधुनिक हथियारो की दक्षता के लिए पुलिस विभाग ने 11 दिसम्बर से अभ्यास शुरु करवाया है। यह 30 दिसम्बर तक जारी रहेगा।
बारां

पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट लेकर उसे पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि 2-3 टैक्टर चालक हैं जो धर्म कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का तोल करवाते समय एवं खाली करने के बाद तोल करवाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बदल देते हैं। इससे वजन बढ जाने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।

पुलिस ने दोनों की रिपोर्ट लेकर उसे पर अनुसंधान शुरू कर दिया है। व्यापारियों का कहना है कि 2-3 टैक्टर चालक हैं जो धर्म कांटे पर ट्रैक्टर ट्रॉली का तोल करवाते समय एवं खाली करने के बाद तोल करवाते समय ट्रैक्टर ट्रॉली बदल देते हैं। इससे वजन बढ जाने से व्यापारियों को नुकसान हो रहा है।
बारां

अगले 3 दिनों में शीतलहर चलने की आशंका जताई गई है, इससे सर्दी का असर और बढ़ सकता है। खासकर सुबह और रात के समय ठिठुरन महसूस होगी। इसके साथ ही आगामी 2 दिनों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज होने की संभावना है।

शुक्रवार को जहां न्यूनतम तापमान 6 डिग्री रहा, वही अधिकतम तापमान भी 22 डिग्री पर बना रहा। शुक्रवार को सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक तापमान 6 डिग्री से भी कम रहा। मौसम विभाग के अनुसार यह तापमान रविवार तक बना रहेगा।
बारां
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.