उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई, IT कंपनी के CEO समेत तीन आरोपियों को भेजा जेल

एफआईआर में पीड़िता ने होटल में बर्थडे पार्टी का जिक्र किया था। वहीं, घर पहुंचाने से पहले रास्ते में एक शॉप से स्मॉकिंग आइटम लेने की बात लिखी थी। ऐसे में पुलिस ने शुरुआत से लेकर अंतिम समय तक की कड़ियों को जोड़ा है। जहां होटल में पार्टी होने की पुष्टि को लेकर होटलकर्मियों से पूछताछ की गई, वहीं रास्ते में स्मॉकिंग आइटम खरीदने की बात पर संबंधित दुकानदार से भी पूछताछ की।