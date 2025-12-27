27 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

उदयपुर

उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा: आरोपी CEO है IITian, सिंगापुर-बेल्जियम और अमेरिका में भी खोली ब्रांच

उदयपुर गैंगरेप मामले में आरोपी आईआईटियन सीईओ से पुलिस ने पूछताछ की। साथ ही घटना स्थल और आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। आरोपी की कंपनी का मुख्यालय उदयपुर में है। साथ ही सिंगापुर, बेल्जियम और अमेरिका में भी इसकी ब्रांच होने की जानकारी सामने आई है।

2 min read
Google source verification

उदयपुर

image

Arvind Rao

Dec 27, 2025

Udaipur gang rape case

Udaipur gang rape case (Patrika File Photo)

Udaipur gang rape case: चलती कार में आईटी कंपनी की मैनेजर से गैंगरेप के मामले में गिरफ्तार आरोपी फिलहाल चार दिन के पुलिस रिमांड पर हैं। पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है और घटनाक्रम से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज भी जुटाए जा रहे हैं।

पार्टी के बाद क्या-क्या हुआ, इसकी मिनट-दर-मिनट टाइमलाइन तैयार की जा रही है। मामले की जांच महिला अधिकारी माधुरी वर्मा कर रही हैं।

आरोपी है आईआईटियन

पुलिस पूछताछ में चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। मुख्य आरोपी सीईओ आईआईटी दिल्ली का पूर्व छात्र बताया गया है, जिसने साल 2010 में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी।

इसके बाद उसने साल 2012 में उदयपुर में एक आईटी कंपनी की स्थापना की। कंपनी का मुख्यालय उदयपुर में है। जबकि सिंगापुर, बेल्जियम और अमेरिका में भी इसकी ब्रांच संचालित होने की जानकारी सामने आई है। आरोपी सीईओ ने अपनी कंपनी को महिला-मैत्रीपूर्ण बताते हुए विभिन्न प्लेटफॉर्म पर विमन फ्रेंडली मापदंडों में अच्छी रेटिंग भी दर्शा रखी थी, जिससे मामला और गंभीर हो गया है।

पुलिस अब यह भी जांच कर रही है कि कंपनी और पार्टी से जुड़े अन्य लोगों की इस पूरे घटनाक्रम में क्या भूमिका रही। जांच अधिकारी का कहना है कि सभी पहलुओं की बारीकी से जांच की जा रही है और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

तीन लोग गिरफ्तार

मामले में पुलिस ने कंपनी के CEO और एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है। घटना 20 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अन्य जानकारियां भी जुटा रही है।

पुलिस के मुताबिक, आईटी कंपनी की मैनेजर युवती ने रिपोर्ट में बताया कि कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी का आयोजन एक होटल में किया गया था। वह पार्टी में रात नौ बजे होटल पहुंची थी।

घर छोड़ने के बहाने कार में बैठाया

युवती के बयान के मुताबिक, घटना की रात करीब 1:45 बजे उसे घर छोड़ने का कहकर एग्जीक्यूटिव हेड महिला ने कार में बैठाया। वाहन में महिला का पति और कंपनी का सीईओ भी मौजूद था। तीनों उसे घर छोड़ने के लिए निकले, लेकिन रास्ते में उसे नशीला पदार्थ पिला दिया गया, जिससे वह बेहोश हो गई।

होश आने पर युवती की हालत बेहद खराब थी। उसने बताया कि अर्धचेतन अवस्था में सीईओ उससे छेड़छाड़ कर रहा था। इसके बाद सीईओ और एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने उसके साथ दुष्कर्म किया। युवती का कहना है कि बार-बार आग्रह करने के बावजूद आरोपियों ने उसे सुबह करीब पांच बजे घर छोड़ा।

सुबह पूरी तरह होश में आने पर उसने पाया कि उसके कान की बालियां और मोजे गायब थे। उसके निजी अंगों पर गंभीर चोटें थीं और पीठ पर हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे। पूरे शरीर में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था, जिसके बाद उसने घटना की जानकारी दी।

ये भी पढ़ें

Success Story: कौन हैं नारायण सिसोदिया? पत्नी ने साथ दिया तो भरी उड़ान, जानिए इनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी
उदयपुर
Success Story

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

27 Dec 2025 12:27 pm

Hindi News / Rajasthan / Udaipur / उदयपुर गैंगरेप मामले में बड़ा खुलासा: आरोपी CEO है IITian, सिंगापुर-बेल्जियम और अमेरिका में भी खोली ब्रांच

बड़ी खबरें

View All

उदयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Success Story: कौन हैं नारायण सिसोदिया? पत्नी ने साथ दिया तो भरी उड़ान, जानिए इनके संघर्ष से सफलता तक की कहानी

Success Story
उदयपुर

पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया को लेकर सोशल मीडिया पर धमकी भरा पोस्ट, महाराणा प्रताप को लेकर दिया था बयान

Punjab Governor Gulab Chand Kataria
उदयपुर

Udaipur Gang Rape: कंपनी के CEO सहित 3 आरोपी गिरफ्तार, पीड़िता मैनेजर युवती ने बताई दर्दनाक दास्तां

Udaipur Gang Rape
उदयपुर

Udaipur Gang Rape: बर्थ-डे पार्टी में गई IT कंपनी मैनेजर से चलती कार में गैंगरेप, CEO और एग्जीक्यूटिव हेड के पति की करतूत कैमरे में कैद

Udaipur gang rape
उदयपुर

Indian Railways: उदयपुर-चित्तौड़गढ़ डबल लाइन प्रोजेक्ट ने पकड़ी रफ्तार, खर्च होंगे 492 करोड़, ट्रेनों को मिलेगी रफ्तार

Train Double Line Project, Train Double Line Project in Udaipur, Train Double Line Project in Chittorgarh, Train Double Line Project News, Udaipur News, Chittorgarh News
उदयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.