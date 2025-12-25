Udaipur Gang Rape: कंपनी के CEO सहित 3 आरोपी हिरासत में, पीड़िता मैनेजर युवती ने बताई दर्दनाक दास्तां

Udaipur Gang Rape (Patrika Symbolic Photo)
Udaipur Gang Rape: अपनी कंपनी के सीईओ की बर्थडे पार्टी में गई आईटी कंपनी की मैनेजर से चलती कार में सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। युवती ने कंपनी के सीईओ, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है।
बता दें कि मामले में पुलिस ने कंपनी के CEO और एक महिला एग्जीक्यूटिव हेड समेत तीन लोगों को हिरासत में लिया है। घटना 20 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस अन्य जानकारियां भी जुटा रही है। पुलिस ने बुधवार को घटना से जुड़े साक्ष्य जुटाए। वहीं, इससे जुड़े 10 से ज्यादा लोगों के बयान लिए गए हैं।
पुलिस ने बताया कि आईटी कंपनी की मैनेजर युवती ने रिपोर्ट में बताया कि कंपनी के सीईओ की बर्थडे और न्यू ईयर पार्टी का आयोजन एक होटल में किया गया था। वह पार्टी में रात नौ बजे होटल पहुंची थी।
युवती ने बयान में बताया कि रात 1.45 बजे उसे घर छोड़ने की बात कहकर एग्जीक्यूटिव हेड महिला ने कार में बैठाया। कार में उसका पति और सीईओ भी थे। तीनों उसे घर छोड़ने के लिए निकले। रास्ते में नशीला पदार्थ पिलाया, जिससे बेहोश हो गई।
जब होश आया तो खुद को बेहाल पाया। वह कुछ होश में आई तब सीईओ उससे छेड़छाड़ कर रहा था। फिर सीईओ, एग्जीक्यूटिव हेड के पति ने बलात्कार किया।
युवती ने बताया, बार-बार कहने के बाद तीनों ने सुबह करीब पांच बजे मुझे घर छोड़ा। सुबह पूरी तरह होश में आने पर देखा कि उसके कान की बाली, मोजे और पैंटी गायब थी। उसके प्राइवेट पार्ट पर गंभीर घाव थे। पीठ पर हाथ जैसे निशान थे। उसके शरीर में असहनीय दर्द महसूस हो रहा था।
बता दें कि कार के डैशकैम का ऑडियो और वीडियो चेक किया गया, जिसमें कंपनी के CEO, महिला एग्जीक्यूटिव हेड और उसके पति की पूरी करतूत रिकॉर्ड हो गई। पुलिस डैशकैम फुटेज खंगालने के साथ ही हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। इस पूरे मामले की जांच एएसपी माधुरी वर्मा को सौंपी गई है।
