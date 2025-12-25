जोधपुर में कबाड़खाने में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, टैंक-बैटरियां और अन्य केमिकल पदार्थ जलकर राख

कबाड़खाने में लगी आग (फोटो- पत्रिका)
Jodhpur News: जोधपुर शहर के कायलाना रोड क्षेत्र में बहुचर्चित बबलू कबाड़ी के नाम से संचालित एक कबाड़खाने में गुरुवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। कबाड़खाना पिछले कई वर्षों से संचालित बताया जा रहा है।
बता दें कि यहां बड़ी संख्या में पुरानी गाड़ियां, लोहे के स्क्रैप, वाहन पार्ट्स और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी। आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई और आसमान में काले धुएं का गुबार उठने लगा।
आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोगों को तेज धमाकों की आवाजें भी सुनाई दीं। आशंका जताई जा रही है कि कबाड़ में रखे पुराने वाहनों के टैंक, बैटरियां और अन्य केमिकल पदार्थों के कारण धमाके हुए। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम और अग्निशमन विभाग की 8 से 10 दमकलें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया।
दमकल कर्मियों ने कई घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काफी हद तक काबू पा लिया, लेकिन कबाड़खाने में रखा अधिकांश सामान जलकर खाक हो गया। एहतियातन आसपास की फैक्ट्रियों और दुकानों को भी अलर्ट किया गया। फिलहाल, आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन मामले की जांच कर रहा है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है।
