जोधपुर में कबाड़खाने में लगी भीषण आग, धमाकों से दहला इलाका, टैंक-बैटरियां और अन्य केमिकल पदार्थ जलकर राख

आग की लपटें इतनी तेज थीं कि आसपास के लोगों को तेज धमाकों की आवाजें भी सुनाई दीं। आशंका जताई जा रही है कि कबाड़ में रखे पुराने वाहनों के टैंक, बैटरियां और अन्य केमिकल पदार्थों के कारण धमाके हुए। घटना की सूचना मिलते ही नगर निगम और अग्निशमन विभाग की 8 से 10 दमकलें मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का काम शुरू किया गया।