जयपुर में टोंक रोड पर कट बंद, 2 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा अतिरिक्त चक्कर, बिना सूचना ट्रैफिक बदलाव से आमजन परेशान

टोंक रोड पर कट बंद (पत्रिका फाइल फोटो)
Jaipur News: जयपुर शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार टोंक रोड पर कमल एंड कंपनी के सामने यातायात पुलिस द्वारा अचानक कट बंद किए जाने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के लगाए गए बेरिकेड्स से न केवल राहगीर, बल्कि स्थानीय दुकानदार और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं।
बता दें कि कट बंद होने के कारण वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग दो किलोमीटर तक अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि ईंधन खर्च भी बढ़ गया है।
स्थानीय निवासियों का कहना है कि टोंक रोड पहले से ही यातायात दबाव झेल रही है, जहां दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में अचानक कट बंद कर देना यातायात व्यवस्था को और अधिक जटिल बना रहा है।
आसपास की कॉलोनियों के लोगों को रोजमर्रा के कामों जैसे स्कूल, ऑफिस, अस्पताल या बाजार जाने में अतिरिक्त समय लग रहा है। दुकानदारों का कहना है कि आवाजाही में दिक्कत के कारण ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यातायात पुलिस ने न तो पहले कोई सूचना दी और न ही डायवर्जन को लेकर स्पष्ट संकेत लगाए, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।
स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यातायात पुलिस को किसी तकनीकी, सुरक्षा या दुर्घटना संभावित क्षेत्र को देखते हुए कट बंद करना ही था, तो इसकी पूर्व सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए थी।
वहीं, यातायात पुलिस का पक्ष है कि यह कदम सड़क पर यातायात को सुचारू बनाए रखने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति का आकलन कर आगे आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग