जयपुर में टोंक रोड पर कट बंद, 2 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा अतिरिक्त चक्कर, बिना सूचना ट्रैफिक बदलाव से आमजन परेशान

आसपास की कॉलोनियों के लोगों को रोजमर्रा के कामों जैसे स्कूल, ऑफिस, अस्पताल या बाजार जाने में अतिरिक्त समय लग रहा है। दुकानदारों का कहना है कि आवाजाही में दिक्कत के कारण ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यातायात पुलिस ने न तो पहले कोई सूचना दी और न ही डायवर्जन को लेकर स्पष्ट संकेत लगाए, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।