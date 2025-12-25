25 दिसंबर 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर में टोंक रोड पर कट बंद, 2 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा अतिरिक्त चक्कर, बिना सूचना ट्रैफिक बदलाव से आमजन परेशान

जयपुर शहर की व्यस्ततम टोंक रोड पर कमल एंड कंपनी के सामने यातायात पुलिस की ओर से अचानक कट बंद कर दिए जाने से आमजन और राहगीर परेशान हो रहे हैं। स्थानीय लोग, दुकानदार और सड़क पर जाने वाले राहगीर खासे नाराज हैं।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 25, 2025

Cut Closed on Tonk Road

टोंक रोड पर कट बंद (पत्रिका फाइल फोटो)

Jaipur News: जयपुर शहर की सबसे व्यस्त सड़कों में शुमार टोंक रोड पर कमल एंड कंपनी के सामने यातायात पुलिस द्वारा अचानक कट बंद किए जाने से आमजन को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बिना किसी पूर्व सूचना या वैकल्पिक व्यवस्था के लगाए गए बेरिकेड्स से न केवल राहगीर, बल्कि स्थानीय दुकानदार और आसपास की कॉलोनियों में रहने वाले लोग भी खासे नाराज नजर आ रहे हैं।

बता दें कि कट बंद होने के कारण वाहन चालकों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए लगभग दो किलोमीटर तक अतिरिक्त चक्कर लगाना पड़ रहा है। इससे न सिर्फ समय की बर्बादी हो रही है, बल्कि ईंधन खर्च भी बढ़ गया है।

स्थानीय निवासियों का कहना है कि टोंक रोड पहले से ही यातायात दबाव झेल रही है, जहां दिनभर भारी ट्रैफिक रहता है। ऐसे में अचानक कट बंद कर देना यातायात व्यवस्था को और अधिक जटिल बना रहा है।

आसपास की कॉलोनियों के लोगों को रोजमर्रा के कामों जैसे स्कूल, ऑफिस, अस्पताल या बाजार जाने में अतिरिक्त समय लग रहा है। दुकानदारों का कहना है कि आवाजाही में दिक्कत के कारण ग्राहकों की संख्या भी प्रभावित हो रही है। लोगों ने यह भी आरोप लगाया कि यातायात पुलिस ने न तो पहले कोई सूचना दी और न ही डायवर्जन को लेकर स्पष्ट संकेत लगाए, जिससे भ्रम की स्थिति बनी हुई है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि यातायात पुलिस को किसी तकनीकी, सुरक्षा या दुर्घटना संभावित क्षेत्र को देखते हुए कट बंद करना ही था, तो इसकी पूर्व सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए थी।

वहीं, यातायात पुलिस का पक्ष है कि यह कदम सड़क पर यातायात को सुचारू बनाए रखने और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने के उद्देश्य से उठाया गया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि स्थिति का आकलन कर आगे आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

Winter Holidays : राजस्थान में सरकारी एवं निजी स्कूलों में आज से शीतकालीन अवकाश, जानें कब खुलेंगे
बीकानेर
Rajasthan government and private schools Winter holidays begin today find out when reopen

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

25 Dec 2025 08:27 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर में टोंक रोड पर कट बंद, 2 किलोमीटर का लगाना पड़ रहा अतिरिक्त चक्कर, बिना सूचना ट्रैफिक बदलाव से आमजन परेशान

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

देवर के प्यार में पत्नी ने रचा खौफनाक षड्यंत्र, सुपारी देकर कराई पति की हत्या, बिहार से गिरफ्तार

जयपुर

Rajasthan IAS Transfer: राजस्थान में देर रात 5 IAS अफसरों का तबादला, एक अधिकारी का ट्रांसफर निरस्त

Rajasthan-IAS-Transfer
जयपुर

Weather Update : मौसम विभाग की भविष्यवाणी, राजस्थान के इन 5 जिलों में कोल्ड-वेव का अलर्ट

Weather update Meteorological Department Prediction Today Rajasthan These 5 districts cold wave alert IMD Forecast
जयपुर

लड़का पैदा करने के तरीके बताने वाली 1 हजार फर्जी वीडियो-वेबसाइट बैन, साइट्स को ब्लॉक कराने के निर्देश जारी

PC-PNDT Act Workshop
जयपुर

राजस्थान में पार्षद बनने के लिए दसवीं या बारहवीं पास होना अनिवार्य करने की तैयारी, मंत्री खर्रा ने सीएम को भेजा प्रस्ताव

Nikay Chunav
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Parliament Winter Session

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.