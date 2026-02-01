Rajasthan Vidhan sabha: पशुपालन मंत्री ने पूरक प्रश्नों का दिया जवाब, चिकित्सा केंद्रों में रिक्त पदों की जानकारी आई सामने

मंत्री ने विधायक हंसराज मीना के पूरक प्रश्नों के जवाब में बताया कि करौली जिले के करौली और टोडाभीम ब्लॉक में बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय चल रहे हैं। नादौती और सपोटरा ब्लॉक में ब्लॉक वेटेरिनरी हेल्थ ऑफिस हैं। सपोटरा विधानसभा क्षेत्र में कुल 66 पशु चिकित्सा संस्थाएं स्वीकृत हैं जिनमें 3 ब्लॉक वेटेरिनरी हेल्थ ऑफिस, 2 प्रथम श्रेणी अस्पताल, 11 पशु चिकित्सालय और 50 उपकेंद्र शामिल हैं।