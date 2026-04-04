जैसलमेर किला: जहां आज भी बसती है जिंदगी, जानिए इतिहास से लेकर यात्रा तक सबकुछ

फोटो- रेगिस्तान में बसा जैसलमेर किला
Jaisalmer Fort History: राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसा जैसलमेर किला अपनी सुनहरी चमक और ऐतिहासिक विरासत के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध है। “सोनार किला” के नाम से पहचाना जाने वाला यह किला न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह दुनिया के उन चुनिंदा किलों में शामिल है जहां आज भी लोग रहते हैं।करीब 800 साल पुराना यह किला राजस्थान की शान और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसकी पीली बलुआ पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमकती हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं।
जैसलमेर किले का निर्माण वर्ष 1156 ई. में भाटी राजपूत शासक रावल जैसल ने त्रिकूट पहाड़ी पर कराया था। यह किला प्राचीन व्यापार मार्ग का महत्वपूर्ण हिस्सा था, जहां से भारत और मध्य एशिया के बीच व्यापार होता था। समय-समय पर इस किले ने कई युद्ध और आक्रमण देखे, लेकिन इसकी मजबूती और रणनीतिक स्थिति के कारण यह लंबे समय तक अडिग रहा।
इस ऐतिहासिक धरोहर को वर्ष 2013 में यूनेस्को द्वारा “राजस्थान के पहाड़ी किलों” के तहत विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। इस सूची में शामिल होने के बाद जैसलमेर किले की अंतरराष्ट्रीय पहचान और भी मजबूत हुई है, जिससे यहां पर्यटन तेजी से बढ़ा है।
जैसलमेर किला केवल एक ऐतिहासिक इमारत नहीं है, बल्कि यह एक “लिविंग फोर्ट” है, जहां आज भी हजारों लोग रहते हैं। किले के अंदर घर, मंदिर और बाजार मौजूद हैं।
यहां की संकरी गलियां और पीले पत्थरों की इमारतें अनोखा अनुभव देती हैं। जैन मंदिर और राजमहल इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। सूर्यास्त के समय किले का नजारा बेहद आकर्षक होता है।
जैसलमेर पहुंचने के लिए सड़क, रेल और हवाई मार्ग उपलब्ध हैं।
नजदीकी एयरपोर्ट: जोधपुर (करीब 280 किमी)।
रेलवे स्टेशन: जैसलमेर शहर में स्थित।
बस और टैक्सी: जयपुर, जोधपुर और बीकानेर से आसानी से मिल जाती हैं।
घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक माना जाता है। इस दौरान मौसम सुहावना रहता है और रेगिस्तान का असली आनंद लिया जा सकता है।
जैसलमेर किला इतिहास, संस्कृति और पर्यटन का अद्भुत संगम है। यहां की लोक संस्कृति, ऊंट सफारी, पारंपरिक बाजार और शानदार वास्तुकला इसे खास बनाते हैं। यह किला न सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे भारत की पहचान है। अगर आप इतिहास और रोमांच का अनुभव एक साथ करना चाहते हैं, तो जैसलमेर किला आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है।
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