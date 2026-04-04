जैसलमेर किला: जहां आज भी बसती है जिंदगी, जानिए इतिहास से लेकर यात्रा तक सबकुछ

Jaisalmer Fort History: राजस्थान के थार रेगिस्तान में बसा जैसलमेर किला अपनी सुनहरी चमक और ऐतिहासिक विरासत के कारण दुनियाभर में प्रसिद्ध है। “सोनार किला” के नाम से पहचाना जाने वाला यह किला न केवल वास्तुकला का अद्भुत नमूना है, बल्कि यह दुनिया के उन चुनिंदा किलों में शामिल है जहां आज भी लोग रहते हैं।करीब 800 साल पुराना यह किला राजस्थान की शान और भारत की सांस्कृतिक धरोहर का प्रतीक है। इसकी पीली बलुआ पत्थर की दीवारें सूरज की रोशनी में सोने जैसी चमकती हैं, जो इसे बेहद खास बनाती हैं।