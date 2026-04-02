कुम्भलगढ़ दुर्ग: 36 किमी लंबी दीवार वाला किला, जहां जन्मे महाराणा प्रताप

महाराणा प्रताप की जन्मस्थली कुम्भलगढ़ दुर्ग मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी के रूप में भी जाना जाता है। जब-जब मेवाड़ पर संकट आया, तब राजपरिवार ने इसी दुर्ग में शरण ली। महाराणा कुम्भा से लेकर महाराणा राज सिंह के समय तक यह किला सुरक्षा का मजबूत केंद्र बना रहा। इसी दुर्ग में कुंवर पृथ्वीराज और राणा सांगा का बचपन बीता था। यहां कुंवर पृथ्वीराज की छतरी भी देखने को मिलती है। वहीं, महाराणा उदय सिंह को पन्ना धाय ने इसी किले में सुरक्षित रखकर उनका पालन-पोषण किया था। हल्दीघाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप ने भी कुछ समय तक इसी दुर्ग में निवास किया।