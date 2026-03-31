चित्तौड़गढ़ किला: कब जाएं, कैसे जाएं और क्या-क्या है खास; जानिए सबकुछ

Chittorgarh Fort History: राजस्थान के चित्तौड़गढ़ किले को साल 2013 में यूनेस्को (UNESCO) ने विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। इसे कंबोडिया में आयोजित विश्व धरोहर समिति के 37वें सत्र के दौरान राजस्थान के अन्य पहाड़ी किलों के साथ सामूहिक रूप से यह दर्जा दिया गया था। इसका निर्माण 7वीं शताब्दी में मौर्य शासकों ने (विशेषकर चित्रांगद मौर्य) ने करवाया। यह किला 700 एकड़ के क्षेत्र में फैला है और 180 मीटर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है। राजस्थान का चित्तौड़गढ़ किला केवल पत्थरों का विशाल ढांचा नहीं, बल्कि यह भारत के गौरवशाली इतिहास की एक जीती-जागती पहचान है। अरावली की पहाड़ियों पर स्थित यह दुर्ग दूर से ही अपनी भव्यता और ऐतिहासिक महत्व का एहसास कराता है।