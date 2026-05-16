नाथद्वारा-देवगढ़ ब्रॉडगेज प्रोजेक्ट पर 225 करोड़ खर्च, भीम उपखंड अब भी रेलवे मानचित्र से दूर

सरकारें मगरा क्षेत्र के विकास के दावे करती रही हैं, योजनाएं भी बनीं, लेकिन रेल कनेक्टिविटी जैसी मूलभूत सुविधा पर अब तक ठोस पहल नहीं हो सकी। नगर से करीब 40 किलोमीटर दूर देवगढ़ तक रेलवे लाइन पहले से मौजूद है, जिसे अब ब्रॉडगेज में बदला जा रहा है। दूसरी ओर लगभग 70 किलोमीटर दूर ब्यावर से ब्रॉडगेज रेल लाइन गुजरती है। ऐसे में भीम को इन दोनों में से किसी एक रेल मार्ग से जोड़ना न तो अत्यधिक खर्चीला माना जा रहा है और न ही तकनीकी रूप से कठिन। यदि देवगढ़ से भीम होते हुए ब्यावर या हरिपुर तक रेल लाइन बिछा दी जाए, तो यह केवल भीम को ही नहीं बल्कि मेवाड़ और मारवाड़ को भी सीधे जोड़ने वाला महत्वपूर्ण रेल कॉरिडोर बन सकता है।