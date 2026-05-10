राजस्थान: नाथद्वारा में पेट्रोल पंप लूटने की बड़ी साजिश नाकाम, 2 कुख्यात हिस्ट्रीशीटर समेत 5 गिरफ्तार

थानाधिकारी ने बताया कि एक और बड़े अपराध को अंजाम देने की साजिश रच रहे कांकरोली के जलचक्की स्थित आजाद नगर निवासी व पुलिस रिकार्ड में दर्ज हिस्ट्रीशीटर हाशिम उर्फ मोहिद (34) पुत्र आफताब खान पठान, कांकरोली के जलचक्की इलाके में भील मगरी निवासी हिस्ट्रीशीटर मुकेश उर्फ फुग्गा (24) पुत्र मदनलाल गवारिया, राजनगर थाना क्षेत्र के इंद्रा कॉलोनी निवासी चांद मोहम्मद (24) पुत्र हबीब शाह मुसलमान, कांकरोली के आजाद नगर निवासी दिलशाद (23) पुत्र अब्दुल कादिर शेख एवं कांकरोली के मुखर्जी चौराहा के छतरी चौक निवासी समीर खान (20) पुत्र शब्बीर खान को गिरफ्तार किया है।