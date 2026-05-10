श्रीगंगानगर: फिल्म निदेशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले शूटर गिरफ्तार, कांग्रेस नेता से 5 करोड़ की रंगदारी का खुला राज

Sriganganagar News: श्रीगंगानगर शहर के एक ज्वेलर्स और कांग्रेसी नेता से पांच करोड़ रुपए की रंगदारी की रकम मांगने और जान से मारने की धमकी देने और डराने-धमकाने के मामले में कोतवाली पुलिस ने दो और आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार आरोपी पूर्व में मुंबई में फायरिंग की घटना को भी अंजाम दे चुके हैं।