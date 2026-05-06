Rajasthan: विधायक-इंजीनियर मारपीट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, MLA बिहाणी सहित 30 पर केस दर्ज, सियासत गरमाई

गौरतलब है कि घटना के बाद पहले पुलिस ने एईएन बैरवा समेत कुछ अधिकारियों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में बैरवा की ओर से विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दी गई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में आगे की जांच तेज हो गई है। फिलहाल, यह मामला प्रशासन, राजनीति और समाज के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।