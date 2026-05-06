6 मई 2026,

बुधवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

Rajasthan: विधायक-इंजीनियर मारपीट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, MLA बिहाणी सहित 30 पर केस दर्ज, सियासत गरमाई

राजस्थान में विधायक-इंजीनियर के साथ हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इसके साथ ही यह मामला अब राजनीतिक रंग लेता जा रहा है।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

May 06, 2026

Sriganganagar MLA Jaideep Bihani assault case

फोटो पत्रिका नेटवर्क


श्रीगंगानगर। विधायक और इंजीनियर के बीच हुए मारपीट प्रकरण में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए विधायक जयदीप बिहाणी सहित करीब 30 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। इस घटना के बाद न सिर्फ प्रशासनिक हलकों में हलचल मच गई है, बल्कि राजनीतिक माहौल भी गरमा गया है।

मामला आरयूआईडीपी के सहायक अभियंता जगनलाल बैरवा से कथित मारपीट से जुड़ा है। जवाहर नगर थाना पुलिस में दर्ज एफआईआर में विधायक बिहाणी समेत 10 नामजद और 20 अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया है। बताया जा रहा है कि यह विवाद शहर में पेयजल आपूर्ति में गड़बड़ी को लेकर आयोजित एक बैठक के दौरान हुआ था, जहां अधिकारियों और विधायक के बीच कहासुनी बढ़ते-बढ़ते मारपीट में बदल गई।

इंजीनियरों में भारी आक्रोश

घटना के बाद इंजीनियरों में भारी आक्रोश देखने को मिला। राजस्थान कौंसिल ऑफ डिप्लोमा इंजीनियर्स के नेतृत्व में श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ के इंजीनियरों ने जवाहर नगर थाने के बाहर काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। इंजीनियरों का कहना है कि इस तरह की घटनाएं प्रशासनिक व्यवस्था को कमजोर करती हैं और अधिकारियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती हैं।

कांग्रेस ने मामले में ली एंट्री

इस बीच, मामला राजनीतिक रंग भी ले चुका है। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी (अनुसूचित जाति विभाग) की एक उच्च स्तरीय जांच टीम श्रीगंगानगर पहुंची और पूरे घटनाक्रम की जानकारी जुटाई। टीम ने पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर विधायक के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की और पीड़ित अभियंता को सुरक्षा देने की बात कही। कांग्रेस नेताओं ने स्पष्ट किया कि इस मामले में निष्पक्ष जांच और न्याय सुनिश्चित होना चाहिए।

एसपी कार्यालय पर प्रदर्शन

दूसरी ओर, सर्व समाज के लोगों ने भी इस मुद्दे को लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने विधायक के खिलाफ कार्रवाई में देरी पर नाराजगी जताई और चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा। पुलिस ने स्थिति को संभालने के लिए बैरिकेडिंग कर रखी थी और प्रतिनिधिमंडल को ही अंदर जाने दिया गया।

पहले एईएन को पुलिस ने किया था गिरफ्तार

गौरतलब है कि घटना के बाद पहले पुलिस ने एईएन बैरवा समेत कुछ अधिकारियों को शांति भंग की आशंका में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में बैरवा की ओर से विधायक और उनके समर्थकों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत दी गई। अब एफआईआर दर्ज होने के बाद इस मामले में आगे की जांच तेज हो गई है। फिलहाल, यह मामला प्रशासन, राजनीति और समाज के बीच एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

ये भी पढ़ें

राजस्थान में बीजेपी MLA पिटाई मामले में सचिन पायलट की एंट्री, कहा- कर्मचारियों के साथ मारपीट हुई, निष्पक्ष जांच हो
जयपुर
BJP MLA Jaideep Bihani

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 May 2026 09:59 pm

Published on:

06 May 2026 09:55 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / Rajasthan: विधायक-इंजीनियर मारपीट में पुलिस की बड़ी कार्रवाई, MLA बिहाणी सहित 30 पर केस दर्ज, सियासत गरमाई

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी : श्रीगंगानगर जिले को 10 नई रोडवेज बसों की मिली सौगात, इन रूटों पर बढ़ेगी कनेक्टिविटी

Rajasthan Roadways
श्री गंगानगर

खाकी में छिपा ‘गद्दार’: SP दफ्तर का हवलदार निकला ड्रग्स तस्करों का साथी, पाकिस्तान से हेरोइन मंगवाने में मदद की

Sriganganagar Havildar helped heroin smugglers
श्री गंगानगर

राजस्थान के भारत-PAK बॉर्डर पर अचानक हाई अलर्ट, 'लॉकडाउन' जैसे आदेशों सहित कई पाबंदियां

File PIC
श्री गंगानगर

Gang Canal Crisis : चूहों ने मचाया हड़कंप! 45 फीट तक कटाव, पानी खेतों में भरा; अधिकारी प्रवाह रोकने में जुटे

Karni Ji Vitarika Breach Rat Burrows Cause 45-Foot Breach in Gang Canal in Rajasthan Water Floods Fields
श्री गंगानगर

Rajasthan Police: फिल्मी अंदाज में की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़े पंजाब के 2 तस्कर

Illegal Narcotics Sized
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.