Rajasthan Police: फिल्मी अंदाज में की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़े पंजाब के 2 तस्कर

सूरतगढ़ सिटी और सदर पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई में दो देसी पिस्तौल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। सिटी पुलिस के अनुसार एएसआई मोहनलाल ने चिकित्सालय के पास वार्ड 37 निवासी सुनील कुमार को देसी कट्टे सहित पकड़ा। वहीं, सदर थाना पुलिस की कार्रवाई में एएसआई इन्द्राज पूनिया ने गश्त के दौरान सात एसजीएम रोही में एक युवक को रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद हुई। पूछताछ में उसकी पहचान 5 एमएनडब्यू फरीदसर निवासी सुखराम (22) पुत्र जुम्माराम के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आम्र्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।