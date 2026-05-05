Rajasthan Police: फिल्मी अंदाज में की बड़ी कार्रवाई, 5 करोड़ के अवैध मादक पदार्थ के साथ पकड़े पंजाब के 2 तस्कर

वायरल वीडियो से लिया फोटो: सोशल मीडिया
Punjab Smuggler Arrested From Rajasthan: श्रीगंगानगर के रायसिंहनगर क्षेत्र में नेशनल हाईवे 911 पर समेजा पुलिस ने सोमवार को फिल्मी अंदाज में कार्रवाई करते हुए संदिग्ध कार सवार दो तस्करों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के कब्जे से अवैध मादक पदार्थ हेरोइन, अफीम व हथियार बरामद किए गए। बरामद की गई हेरोइन की अंतरराष्ट्रीय कीमत करीब पांच करोड़ रुपए बताई गई है। दोनों आरोपी फाजिल्का (पंजाब) के निवासी हैं ।
एडिशनल एसपी रघुवीर शर्मा ने बताया कि सूचना मिली थी कि पंजाब से दो युवक कार में सवार होकर समेजा कोठी थाना क्षेत्र में तस्करी का सामान लेने आए हुए हैं। इस पर सलेमपुरा-बाजूवाला रोड़ पर नाकेबंदी की गई तो वहां एएसआई विनोद कुमार की बोलेरो गाड़ी को टक्कर मारते हुए तस्करों की यह कार समेजा कस्बे की ओर से गई तो थानाधिकारी कृष्ण कुमार ने उसी समय समेजा कस्बे की रोड पर ट्रैक्टर ट्रॉली और जेसीबी को आड़ा-तिरछा लगाते हुए नाकाबंदी करवाई।
इस दौरान तस्करों की इस कार ने नाकेबंदी को तोडकर भागने का प्रयास किया तो वहां पुलिस दल ने इन दो तस्करों को खेतों में पकड़ लिया। कार में से इन दोनों तस्करों के बैग में से 1.93 ग्राम हेरोइन, 990 ग्राम अफीम, पांच पिस्टल मय मैगजीन, 74 कारतूस बरामद हुए। आरोपियों की पहचान कुलविन्द्र सिंह पुत्र करनेल सिंह व रोबिन सिंह पुत्र बलकार सिंह निवासी फाजिल्का के रूप में हुई। कार्रवाई में कांस्टेबल कालूराम बेनीवाल व सूरजभान कड़वा की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
सूरतगढ़ सिटी और सदर पुलिस ने दो अलग-अलग कार्रवाई में दो देसी पिस्तौल के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ आम्र्स एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए हैं। सिटी पुलिस के अनुसार एएसआई मोहनलाल ने चिकित्सालय के पास वार्ड 37 निवासी सुनील कुमार को देसी कट्टे सहित पकड़ा। वहीं, सदर थाना पुलिस की कार्रवाई में एएसआई इन्द्राज पूनिया ने गश्त के दौरान सात एसजीएम रोही में एक युवक को रोककर तलाशी ली। उसके कब्जे से देसी पिस्तौल बरामद हुई। पूछताछ में उसकी पहचान 5 एमएनडब्यू फरीदसर निवासी सुखराम (22) पुत्र जुम्माराम के रूप में हुई। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर आम्र्स एक्ट में मुकदमा दर्ज किया है।
बड़ी खबरेंView All
श्री गंगानगर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग
संभाग में श्रीगंगानगर की स्थिति सबसे चिंताजनक है, जहां 962 में से 892 प्रकरण लंबित हैं। बीकानेर में 1097 में से 940, चूरू में 889 में से 830 और हनुमानगढ़ में 261 में से 141 प्रकरणों में कार्रवाई नहीं हो सकी। खासकर चूरू में 606 मामलों में अनुपालना रिपोर्ट तक अपलोड नहीं हुई, जो लापरवाही का बड़ा उदाहरण है।