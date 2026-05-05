मनरेगा सोशल ऑडिट में बड़ा खुलासा,हजारों प्रकरणों पर कार्रवाई ठप,श्रीगंगानगर सबसे पीछे

-कृष्ण चौहानश्रीगंगानगर.मनरेगा में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे सामाजिक अंकेक्षण की हकीकत चौंकाने वाली सामने आई है। बीकानेर संभाग के चार जिलों में श्रीगंगानगर, बीकानेर,चूरू और हनुमानगढ़ में कुल 3209 प्रकरण दर्ज हुए, लेकिन इनमें से 2803 मामलों में अब तक जमीनी स्तर पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई।चौंकाने वाली बात यह है कि 2553 प्रकरणों में अनुपालना रिपोर्ट पोर्टल पर अपलोड कर दी गई, लेकिन इनमें से केवल 406 मामलों को ही बंद किया जा सका। यानी अधिकांश मामलों में कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित रही। सामाजिक अंकेक्षण में उजागर हुई गड़बडिय़ों के बावजूद न तो वसूली हुई और न ही जिम्मेदारों पर प्रभावी कार्रवाई की गई।