श्रीगंगानगर: खेत में गिरी आकाशीय बिजली, बकरियां चरा रहे युवक की मौत, दो साथी झुलसे

जानकारी के अनुसार राजू सिंह पुत्र मिठु सिंह दो साथियों के साथ खेतों में बकरियां चराकर लौट रहा था। इसी दौरान अचानक मौसम बदला, काले बादल छा गए और तेज गर्जना के साथ खेजड़ी के पेड़ पर बिजली गिर गई। तीनों इसकी चपेट में आ गए। बताया जा रहा है कि मनमोहन और जगदेव सिंह कुछ कदम पीछे हट गए, जिससे वे बच गए, लेकिन राजू सिंह चपेट में आ गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।