कागजों में मकान खड़े, फाइलों में सडक़े पूरी… और 58 लाख रुपए गायब !

श्रीगंगानगर.पंचायत समिति सूरतगढ़ की ग्राम पंचायत फरीदसर में विकास कार्यों के नाम पर हुए 57 लाख 98 हजार 451 रुपए के कथित वित्तीय खेल ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जांच में सामने आया कि कई निर्माण कार्य धरातल पर पूरे नहीं हुए,लेकिन फाइलों में उन्हें पूर्ण दिखाकर भुगतान उठा लिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि पंचायत समिति और जिला स्तर के तकनीकी अधिकारियों ने समय रहते रिकॉर्ड,माप पुस्तिका और मौके की जांच क्यों नहीं की? विदित है कि इस प्रकरण की जांच जिला परिषद (ईजीएस) एक्सईएन रामेश्वर लाल बेनीवाल,सहायक अभियंता अभिनव भादू,अतिरिक्त विकास अधिकारी किशन लाल और सहायक विकास अधिकारी लेखराम लखोटिया की टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच की।