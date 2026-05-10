भीलवाड़ा में शादी के 3 दिन बाद फरार हुई नई नवेली दुल्हन, दूल्हे ने लगाया 1 लाख में सौदा कर शादी कराने का आरोप

बीगोद थाना प्रभारी जय सुल्तान ने बताया कि जोजवा निवासी अम्बानी जाट का परिवाद कोर्ट के जरिए मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी दुल्हन खुशी जाट (मानपुरा निवासी), उसकी माता हीरा देवी जाट, मुकेश जाट (रायसिंगपुरा निवासी), मोनु जाट (टोंक जिले के रामपुरा निवासी) और धर्मराज (मानपुरा निवासी) के खिलाफ विभिन्न धाराओं में प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है। मामले की तहकीकात जारी है।