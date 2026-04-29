Rajasthan: शादी के 7 महीने बाद ही जुड़वा बच्चों को दिया जन्म, फिर लाखों रुपए के जेवर लेकर भागी

मुकेश ने आरोप लगाया कि 16 अक्टूबर 2025 को डिंपल ने शादी के सात महीने बाद जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। इसके बाद उसने जानकारी जुटाई तो पता चला कि डिंपल की पहली शादी 2016 में राजसमंद निवासी निर्मल कुमार से हो चुकी थी। आरोप है कि महिला के पहले से शादीशुदा होने के बावजूद उसके माता-पिता ने उसकी दूसरी शादी करवा दी। साथ ही महिला ससुराल से लाखों रुपए के जेवर लेकर चली गई।