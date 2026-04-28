‘अंतिम जय हिंद मेरे भाई’, शहीद भाई को सल्यूट करने में कांपे हाथ, सीकर के लाल देशराज को दी गई अंतिम विदाई

अंतिम संस्कार में सेना के जवानों ने गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पिता उदय सिंह को तिरंगा भेंट किया। शहीद के चचेरे भाई रवि सिंह ने मुखाग्नि दी। देशराज के पिता उदय सिंह ने कहा कि बेटा तो चला गया लेकिन सात पीढियों का सर गर्व से ऊंचा कर गया। भाई भोजराज सिंह ने बताया कि देशराज कभी भी अपनी सैलरी अपने पास नहीं रखता था बल्कि बड़े भाई भोजराज सिंह को भेज देता था जिससे कि घर की जरूरतें पूरी की जा सकें।