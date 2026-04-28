वडोदरा के एक ही परिवार के चार लोगों की मौत, एक गंभीर

मृतक रेहान अजगर खिंजी के ताऊ गफ्फार खिंजी का सीकर में इंतकाल हो गया था। गफ्फार खिंजी की रविवार सुबह 10 बजे फातेहा थी। दुआ में शामिल होने के लिए गुजरात के वड़ोदरा से रविवार सुबह सात बजे दो गाड़ियों में उनके परिवार के लोग आए थे। एक कार सवार पांच लोग रविवार को दोपहर दो बजे खाना खाकर एक घंटे बाद 3 बजे सीकर से कार में गुजरात के लिए रवाना हो गए थे। रविवार रात 3 बजे ड्राइवर को झपकी आ गई थी, झपकी आने के चलते तेज रफ्तार में चल रही कार डिवाइडर कूदकर दूसरी तरफ खाई में जा गिरी। जबकि दूसरी गाड़ी में आए रिश्तेदार गुजरात के नवसारी से आए थे जो उनके पीछे ही निकल गए थे।