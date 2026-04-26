Sikar Crime : कोचिंग के केयरटेकर ने छात्रा का अश्लील फोटो खींचकर किया बलात्कार, मामला दर्ज

उधर, जिले के एक और मामले में एक युवती ने युवक पर अपहरण कर बलात्कार करने व अश्लील फोटो और वीडियो भी रिकॉर्ड करने का मामला दर्ज करवाया है। पीड़िता ने बताया कि करीब डेढ़ साल पहले जुलाई 2024 में जब वह नाबालिग थी उसके गांव के रहने वाला आरोपी युवक ने उसका अपहरण कर लिया था और अनजान जगह पर ले जाकर उसका रेप किया। आरोपी व उसके सहयोगी साथी ने उसके रेप के अश्लील वीडियो व फोटो बना लिए और उसे ब्लैकमेल कर कई बार दुष्कर्म किया।