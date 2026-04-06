Sikar: शादी का झांसा देकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रही युवती से बलात्कार, सोशल मीडिया पर बने थे दोस्त, पहले से शादीशुदा था युवक

Sikar Rape Case: सीकर में रहकर प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी वाली 22 साल की युवती के साथ शादीशुदा युवक ने शादी का झांसा देकर बलात्कार किया। आरोपी युवक पीड़िता को बदनाम करने की धमकी दे रहा है। युवती ने पुलिस में शिकायत देकर बताया कि वह सरकारी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए सीकर जिले में आई थी। यहां रहने के दौरान ही उसकी पहचान आरोपी युवक से हुई। आरोपी युवक ने उससे नजदीकियां बढ़ाई। दोनों के बीच सोशल मीडिया पर बातचीत होना शुरू हुई।