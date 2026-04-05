राजस्थान के हिस्ट्रीशीटर की बेंगलूरु में पीट-पीटकर हत्या, होटल में खाना खाने के दौरान हमला

पाली शहर के नवलखा रोड पर कुछ युवकों ने पूर्व पार्षद के बेटे पर चाकू से हमला कर दिया। घायल युवक को पाली के बांगड़ अस्पताल में लाया गया। जहां चिकित्सकों ने उसे भर्ती कर उपचार शुरू किया। घटना की जानकारी मिलने के बाद घायल युवक के परिजनों के साथ बड़ी संख्या में लोग अस्पताल परिसर में जमा हो गए। घटना को लेकर पुलिस जांच में जुट गई है।