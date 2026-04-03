श्रीगंगानगर: अनूपगढ़ में चाय की टपरी पर मिला बुजुर्ग का शव, सिर पर चोट के निशान, हत्या की आशंका से सनसनी

जानकारी के अनुसार, मृतक की पहचान पाली राम (68), निवासी बांडा कॉलोनी के रूप में हुई है। पालीराम पिछले काफी समय से नेशनल हाइवे पर स्थित अपने बहनोई साधुराम की चाय की दुकान (टपरी) पर काम करता था और वहीं रहता था।

रोजाना की तरह जब साधु राम दुकान पर पहुंचा तो उसने पालीराम को लहूलुहान और अचेत अवस्था में पाया। घटना की भयावहता को देखते हुए साधुराम ने तुरंत स्थानीय पुलिस को इसकी सूचना दी।