Honey Trap: झूठे रेप केस में फंसाने की धमकी देकर 50 लाख मांगने वाली महिला गिरफ्तार

पुलिस जांच में यह भी सामने आया कि आरोपिया की ओर से हरियाणा और राजस्थान के विभिन्न थानों में वरिष्ठ नागरिकों के खिलाफ रेप सहित अन्य मामलों में मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुलिस के अनुसार महिला पहले सीनियर सिटीजन व्यक्तियों से संपर्क बढ़ाती थी और बाद में झूठे आरोप लगाकर ब्लैकमेल करती थी। पुलिस टीम ने मंगलवार को जोधपुर से आरोपी मंजू देवी (35) निवासी बलाहा कलां, थाना सदर नारनौल, जिला महेंद्रगढ़ (हरियाणा) को गिरफ्तार कर लिया। कार्रवाई उपनिरीक्षक हंसराज के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार मामले में आरोपिया से पूछताछ और अनुसंधान जारी है।