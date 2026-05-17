Sri Ganganagar News : डेढ़ माह बाद इंदिरा गांधी नहर परियोजना का पानी 236 आरडी पहुंचा, किसानों में खुशी

विभाग के अनुसार 15 मई को नहर में पानी छोड़ा गया था, जो रविवार दोपहर 12 बजे के करीब 236 आरडी क्रॉस कर गया। जल संसाधन विभाग से मिली जानकारी के अनुसार हरिके बैराज से नहर में करीब 10 हजार 800 क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। जल संसाधन विभाग उत्तर हनुमानगढ़ के मुख्य अभियंता प्रदीप रुस्तगी ने बताया कि पहले पानी की मात्रा कम होने से रफ्तार धीमी थी, लेकिन अब पानी की मात्रा बढ़ा दी गई है, जिससे प्रवाह तेज गति से आगे बढ़ रहा है। विभाग का अनुमान है कि अगले 48 घंटों में पानी टेल क्षेत्र तक पहुंच जाएगा।