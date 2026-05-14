Rajasthan: पिकनिक पर आए 48 स्कूली बच्चों की बिगड़ी तबीयत, फूड प्वाइजनिंग की आशंका, जिला अस्पताल में भर्ती

जानकारी के अनुसार जीनियस कॉन्वेंट स्कूल के छात्र-छात्राएं स्कूल स्टाफ के साथ पिकनिक मनाने के लिए नेतेवाला स्थित वाटर पार्क पहुंचे थे। सुबह स्कूल से बसों के जरिए बच्चों को टूर पर लाया गया था। वाटर पार्क पहुंचने के कुछ समय बाद कई बच्चों की तबीयत अचानक खराब होने लगी। बच्चों में उल्टी और पेट दर्द की शिकायत सामने आने के बाद स्कूल प्रबंधन ने तुरंत प्रशासन को सूचना दी और उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया।