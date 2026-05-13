CBSE 12th Result: योगिता बिश्नोई ने 98.6% अंक हासिल कर श्रीगंगानगर जिले में किया टॉप, खुशबू और चेष्ठा ने भी मारी बाजी

श्रीगंगानगर। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने बुधवार को 12वीं कक्षा का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया। इस बार अजमेर रीजन का कुल परिणाम 86.78 प्रतिशत रहा, जो पिछले वर्ष के 90.40 प्रतिशत की तुलना में कम है। देशभर में अजमेर रीजन 11वें स्थान पर रहा। वहीं श्रीगंगानगर जिले में बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सफलता का परचम लहराया। कला वर्ग में नोजगे पब्लिक स्कूल की छात्रा योगिता बिश्नोई ने 98.6 प्रतिशत अंक हासिल कर जिले में पहला स्थान प्राप्त किया।