श्रीगंगानगर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा : 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर, शोक सभा से लौटे थे सभी

श्रीगंगानगर। जिले के अबोहर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें महिला, उसके मासूम पोते और ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि महिला की बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद ई-रिक्शा के चार टुकड़े हो गए। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।