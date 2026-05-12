12 मई 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा : 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर, शोक सभा से लौटे थे सभी

Big Accident: राजस्थान के श्रीगंगानगर जिले में मंगलवार को दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक महिला उसके पोते और रिक्शा चालक की मौके पर ही मौत हो गई। रिक्शा चालक की पत्नी ने 15 दिन पहले ही बेटी को जन्म दिया था।

2 min read
Google source verification

श्री गंगानगर

image

Kamal Mishra

May 12, 2026

Sri Ganganagar Accident

ई-रिक्शा के उड़े परखच्चे (फोटो-पत्रिका)

श्रीगंगानगर। जिले के अबोहर क्षेत्र में मंगलवार दोपहर एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसमें महिला, उसके मासूम पोते और ई-रिक्शा चालक की मौत हो गई, जबकि महिला की बहू गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसा इतना भयावह था कि टक्कर के बाद ई-रिक्शा के चार टुकड़े हो गए। हादसे के बाद घटना स्थल पर अफरा-तफरी का माहौल पैदा हो गया। पूरी घटना आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई।

जानकारी के अनुसार गांव रामसरा निवासी देवकी अपने परिवार के साथ अजीमगढ़ में आयोजित शोक सभा में शामिल होकर लौट रही थीं। उनके साथ बहू पूनम, चार वर्षीय पोता परमीश और डेढ़ वर्षीय पोती रितिका भी ई-रिक्शा में सवार थे। ई-रिक्शा चालक दीपक स्वामी उन्हें लेकर गांव की ओर आ रहा था।

पिकअप हुई अनियंत्रित

इसी दौरान गांव रामसरा के पास पेट्रोल पंप के निकट सामने से आ रही तेज रफ्तार पिकअप अचानक अनियंत्रित होकर ई-रिक्शा से जा भिड़ी। बताया जा रहा है कि सड़क पर बने गड्ढे के कारण पिकअप चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा।

एक महिला गंभीर घायल

टक्कर इतनी जोरदार थी कि ई-रिक्शा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे में देवकी, उनके पोते परमीश और ई-रिक्शा चालक दीपक स्वामी की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं पूनम गंभीर रूप से घायल हो गईं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। डेढ़ वर्षीय रितिका को मामूली चोटें आई हैं।

पिकअप चालक हिरासत में

हादसे की सूचना मिलते ही थाना बहाववाला प्रभारी दविंद्र सिंह और एसआई धर्मप्रीत पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने पिकअप वाहन को कब्जे में लेकर चालक ललित कुमार निवासी कैथल (हरियाणा) को हिरासत में ले लिया है। मामले की जांच की जा रही है।

राहगीरों ने पहुंचाया अस्पताल

स्थानीय लोगों और राहगीरों ने घायलों को तुरंत सरकारी अस्पताल पहुंचाने में मदद की। वहीं नर सेवा नारायण सेवा समिति ने शवों को अस्पताल की मोर्चरी तक पहुंचाने में सहयोग किया।

ई-रिक्शा चालक का परिवार उजड़ा

इस हादसे ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया। मृतक ई-रिक्शा चालक दीपक स्वामी परिवार का इकलौता बेटा था और ई-रिक्शा चलाकर घर का खर्च चलाता था। बताया जा रहा है कि उसकी पत्नी ने महज 15 दिन पहले ही एक बेटी को जन्म दिया था। परिवार में खुशियों का माहौल अभी बना ही था कि इस हादसे ने सब कुछ उजाड़ दिया।

ये भी पढ़ें

Hanumangarh Fire: संगरिया धान मंडी में अचानक लगी आग, गेहूं की बोरियां जलकर राख, नहीं पहुंची दमकल
हनुमानगढ़
hanumangarh Fire

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

accident death

big accident in Rajasthan

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

12 May 2026 10:50 pm

Hindi News / Rajasthan / Sri Ganganagar / श्रीगंगानगर जिले में दर्दनाक सड़क हादसा : 3 लोगों की मौके पर हुई मौत, एक की हालत गंभीर, शोक सभा से लौटे थे सभी

बड़ी खबरें

View All

श्री गंगानगर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

श्रीगंगानगर : रेलवे लाइन के किनारे मिला लापता बुजुर्ग महिला का शव, एक हाथ से कंगन गायब

woman body found
श्री गंगानगर

Rajasthan News : शाम को बोला- पार्टी में हूं…कल आऊंगा, सुबह पटरियों पर मिला शव

Sriganganagar News
श्री गंगानगर

श्रीगंगानगर: फिल्म निदेशक रोहित शेट्टी के घर फायरिंग करने वाले शूटर गिरफ्तार, कांग्रेस नेता से 5 करोड़ की रंगदारी का खुला राज

Lawrence Gang
श्री गंगानगर

-फरीदसर पंचायत में बिना सत्यापन भुगतान का खेल उजागर -सवाल-तकनीकी अफसरों ने आंखें मूंदी या सिस्टम ने खुद दी लूट की छूट?

श्री गंगानगर

तारबंदी योजना में नई व्यवस्था होगी लागू, राजस्थान सरकार की घोषणा के बाद किसानों को मिलेगा सीधा फायदा

Farmer Fencing Scheme
श्री गंगानगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.