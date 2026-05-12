Hanumangarh Fire: संगरिया धान मंडी में अचानक लगी आग, गेहूं की बोरियां जलकर राख, नहीं पहुंची दमकल

जानकारी के अनुसार आग दक्षिण दरवाजा क्षेत्र में स्थित एक रजाई प्रेस दुकान के पास शुरू हुई। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि दुकान के पास पड़े कचरे में अचानक चिंगारी उठी, जिसने देखते ही देखते आग का रूप ले लिया। तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और पास में रखे गेहूं के चट्टों व बारदाने तक पहुंच गई। मंडी में बड़ी मात्रा में कृषि उपज रखी होने से व्यापारी और मजदूर घबरा गए। लोग अपनी-अपनी बोरियां और सामान बचाने के लिए इधर-उधर दौड़ते नजर आए।