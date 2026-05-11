राजस्थान सरकार ने किसान हित में लिया महत्वपूर्ण निर्णय, अब MSP पर गेहूं खरीद में होगी बढ़ोतरी, मिलेगा सीधा फायदा

गंगानगर मंडी में 31 हजार 278.65 मैट्रिक टन, श्रीविजयनगर मंडी में 32 हजार 619.35 मैट्रिक टन, अनूपगढ़ मंडी में 21 हजार 383.55 मैट्रिक टन तथा सूरतगढ़ मंडी में 21 हजार 901.35 मैट्रिक टन गेहूं की खरीद की जा चुकी है। इसके अलावा अन्य मंडियों में भी खरीद प्रक्रिया लगातार जारी है और किसानों से उपज तेजी से खरीदी जा रही है। खरीदे गए गेहूं में से अब तक 2 लाख 23 हजार 628 मैट्रिक टन गेहूं का उठाव कर एफसीआई के निर्धारित गोदामों में सुरक्षित भंडारण किया जा चुका है।