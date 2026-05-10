Rajasthan: संगरिया रेलवे स्टेशन पर भी ठहरेगी बाड़मेर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन, सीमावर्ती इलाके के लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा

रेल संघर्ष समिति का कहना था कि हनुमानगढ़ मंडी और मंडी डबवाली के बीच राजस्थान सीमा का अंतिम बड़ा स्टेशन होने के बावजूद संगरिया की लगातार अनदेखी की जा रही है। धर्मनगरी और शिक्षानगरी के रूप में पहचान रखने वाले इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विद्यार्थी, व्यापारी और आमजन हरिद्वार सहित विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण धार्मिक रेलसेवा का ठहराव नहीं होना लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था।