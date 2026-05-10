10 मई 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

हनुमानगढ़

Rajasthan: संगरिया रेलवे स्टेशन पर भी ठहरेगी बाड़मेर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन, सीमावर्ती इलाके के लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा

हनुमानगढ़ जिले के सीमावर्ती इलाके के लोगों के लिए राहत की खबर सामने आई है। क्षेत्रवासियों, सामाजिक संगठनों और रेल संघर्ष समिति के लगातार प्रयासों के बाद रेलवे प्रशासन ने बाड़मेर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन का संगरिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव मंजूर कर दिया, जिससे पूरे इलाके में खुशी का माहौल है।

2 min read
Google source verification

हनुमानगढ़

image

Kamal Mishra

May 10, 2026

Sangaria Railway Station

संगरिया रेलवे स्टेशन (फोटो-पत्रिका नेटवर्क)

हनुमानगढ़। सीमावर्ती क्षेत्र संगरिया के लोगों के लिए आखिरकार राहतभरी खबर सामने आई है। दिनभर चली लगातार मशक्कत, जनसंपर्क और क्षेत्रवासियों के संयुक्त प्रयासों के बाद रेलवे प्रशासन ने बाड़मेर-हरिद्वार-बाड़मेर द्वि-साप्ताहिक स्पेशल ट्रेन का संगरिया रेलवे स्टेशन पर ठहराव स्वीकृत कर दिया। रेलवे के इस निर्णय के बाद क्षेत्र में खुशी का माहौल है और लोग इसे एकजुटता की बड़ी जीत मान रहे हैं।

गाड़ी संख्या 04811 बाड़मेर-हरिद्वार द्वि-साप्ताहिक स्पेशल प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को शाम 5:53 बजे संगरिया रेलवे स्टेशन पहुंचेगी तथा दो मिनट के ठहराव के बाद 5:55 बजे रवाना होगी।

सप्ताह में दो दिन चलती है ट्रेन

वहीं वापसी में गाड़ी संख्या 04812 हरिद्वार-बाड़मेर स्पेशल प्रत्येक मंगलवार और शुक्रवार को दोपहर 3:38 बजे संगरिया पहुंचेगी और 3:40 बजे प्रस्थान करेगी। इस संबंध में जोनल रेल परामर्शदात्री समिति सदस्य अरुण अरोड़ा और स्टेशन अधीक्षक प्रवीण दीक्षित ने पुष्टि की।

लोगों में थी नाराजगी

दरअसल, पहले रेलवे की ओर से जारी सूची में संगरिया स्टेशन पर इस ट्रेन का ठहराव शामिल नहीं किया गया था। इसके बाद क्षेत्र में नाराजगी बढ़ गई थी। रेल संघर्ष समिति, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने इसे सीमावर्ती क्षेत्र की उपेक्षा बताते हुए रेल मंत्री, उत्तर पश्चिम रेलवे प्रशासन और जनप्रतिनिधियों को ज्ञापन एवं ईमेल भेजकर ठहराव की मांग उठाई थी।

सीमावर्ती इलाके का बड़ा स्टेशन

रेल संघर्ष समिति का कहना था कि हनुमानगढ़ मंडी और मंडी डबवाली के बीच राजस्थान सीमा का अंतिम बड़ा स्टेशन होने के बावजूद संगरिया की लगातार अनदेखी की जा रही है। धर्मनगरी और शिक्षानगरी के रूप में पहचान रखने वाले इस क्षेत्र से बड़ी संख्या में श्रद्धालु, विद्यार्थी, व्यापारी और आमजन हरिद्वार सहित विभिन्न स्थानों के लिए यात्रा करते हैं। ऐसे में इस महत्वपूर्ण धार्मिक रेलसेवा का ठहराव नहीं होना लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ था।

इन लोगों ने किए प्रयास

श्रीहित राधा नाम संकीर्तन मंडल, अखिल भारतीय साहित्यकार संघ तथा अन्य सामाजिक संगठनों ने भी आंदोलन और मांग का समर्थन किया। संघर्ष समिति ने रेलवे प्रशासन, जनप्रतिनिधियों और सभी सहयोगी संगठनों का आभार जताते हुए कहा कि भविष्य में भी क्षेत्र की रेल सुविधाओं के विस्तार के लिए प्रयास जारी रहेंगे।

ये भी पढ़ें

Indian Railways: जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत का रूट बदला, कई ट्रेनों को किया गया आंशिक रद्द, देखें पूरी लिस्ट
जोधपुर
Indian Railway News

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

10 May 2026 04:49 pm

Hindi News / Rajasthan / Hanumangarh / Rajasthan: संगरिया रेलवे स्टेशन पर भी ठहरेगी बाड़मेर-हरिद्वार स्पेशल ट्रेन, सीमावर्ती इलाके के लोगों को मिलेगी बड़ी सुविधा

बड़ी खबरें

View All

हनुमानगढ़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Hanumangarh News: बंद मकान में 18 साल की युवती का फंदे से लटकता मिला शव, घर में अकेली रह रही थी

Hanumangarh Death
हनुमानगढ़

Rajasthan: फसल बीमा के नाम पर 9 करोड़ गटकने की थी तैयारी, ऐनवक्त पर पहुंचे मंत्री किरोड़ीलाल, बैंक मैनेजर की बोलती बंद

Kirodi Lal Meena
हनुमानगढ़

Hanumangarh News: हनुमानगढ़ में हुई जनता की जीत, अब नहीं बनेगा 35 करोड़ से RUB, नोटिफिकेशन जारी

Hanumangarh RUB Project
हनुमानगढ़

Hanumangarh: कलेक्ट्रेट को बम से उड़ाने की धमकी भरा आया ईमेल, जांच में कोई संदिग्ध वस्तु नहीं मिली

Hanumangarh bomb threat
हनुमानगढ़

Hanumangarh: 52.65 करोड़ की लागत से इंदिरा गांधी नहर पर नए पुलों का हो रहा निर्माण, आवागमन में होगी सुविधा

Indira Gandhi Canal bridge
हनुमानगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.